Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Итоговый турнир WTA может переехать в американский Шарлотт

Итоговый турнир WTA может переехать в американский Шарлотт
Аудио-версия:
Комментарии

Итоговый турнир WTA может переехать в Шарлотт (США), сообщает Sports Business Journal.

Ожидается, что соревнования переедут в этот город в 2027 году и будут проходить там в течение нескольких лет. Ранее Шарлотт претендовал на проведение турнира с текущего года. Препятствием послужили матчи команды NBA «Шарлотт Хорнетс». Руководство клуба не дало согласие на проведение теннисного турнира и отложило обсуждение данного вопроса.

Напомним, в декабре появилась информация, что на проведение Итогового-2024 претендует Саудовская Аравия. Итоговый турнир WTA — 2023 проходил с 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика). Представительница Польши Ига Свёнтек разгромила американку Джессику Пегулу в финале турнира. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:0 в пользу польской теннисистки.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android