Арина Соболенко: до дружбы с Бадосой в туре я была сама по себе

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как на неё повлияла близкая дружба с бывшей второй ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой. Соболенко и Бадоса часто выкладывают совместные фото, тренируются вместе, отмечают друг друга в интервью и участвуют в выставочных турнирах.

«Сейчас я стала более открытой. Рада, что мне удалось подружиться, например, с Паулой, потому что до этого я была сама по себе. Мне было страшно открываться людям. Рада, что у меня есть такой друг, как Паула. Она лучшая, люблю её. Мне кажется, мы похожи.

Нельзя сказать, что раньше я не уважала людей, но сейчас уважаю всех ещё больше. Очевидно, что я начала лучше себя понимать. Я контролирую себя. Это довольно очевидная вещь, но такое очень тяжело развить в себе, когда привыкла быть сверхэмоциональной всё время», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Отметим, что в данный момент Бадоса, в отличие от Соболенко, преодолевает непростой период в карьере: из-за травмы спины она уже выпала из топ-80 рейтинга WTA и пока не может стабильно выступать на турнирах.