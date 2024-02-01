Клеман: теннис Рублёва не эволюционирует, всё те же недостатки. Ничего общего с Синнером

Финалист Australian Open – 2001, обладатель Кубка Дэвиса французский теннисист Арно Клеман критически высказался об игре олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва.

«В ATP-туре есть четвёрка лучших, и она намного сильнее остального мира. Но это логично, если посмотреть на прогресс, которого мы добились, и на теннис, в который мы сейчас играем. Возьму в пример Андрея Рублева, который является пятой ракеткой мира. Мы знаем, насколько он силён на задней линии, но его теннис не претерпел абсолютно никакой эволюции. У него всё те же недостатки: подача и то, что он почти не выходит к сетке, где может быть неуклюжим… Ничего общего с Синнером», — приводит слова Клемана L'Equipe.