Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Клеман: теннис Рублёва не эволюционирует, всё те же недостатки. Ничего общего с Синнером

Клеман: теннис Рублёва не эволюционирует, всё те же недостатки. Ничего общего с Синнером
Комментарии

Финалист Australian Open – 2001, обладатель Кубка Дэвиса французский теннисист Арно Клеман критически высказался об игре олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва.

«В ATP-туре есть четвёрка лучших, и она намного сильнее остального мира. Но это логично, если посмотреть на прогресс, которого мы добились, и на теннис, в который мы сейчас играем. Возьму в пример Андрея Рублева, который является пятой ракеткой мира. Мы знаем, насколько он силён на задней линии, но его теннис не претерпел абсолютно никакой эволюции. У него всё те же недостатки: подача и то, что он почти не выходит к сетке, где может быть неуклюжим… Ничего общего с Синнером», — приводит слова Клемана L'Equipe.

Материалы по теме
«Уже внёс своё имя в Зал славы». Чемпион ТБШ из США бросился на защиту Медведева
«Уже внёс своё имя в Зал славы». Чемпион ТБШ из США бросился на защиту Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android