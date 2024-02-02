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Арина Родионова станет самой возрастной дебютанткой топ-100 рейтинга WTA

Арина Родионова станет самой возрастной дебютанткой топ-100 рейтинга WTA
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Российская Теннисистка, выступающая за Австралию, Арина Родионова станет самой возрастной теннисисткой в истории на момент дебюта в сотне лучших. Об этом сообщает портал Tennis.com.

По информации источника, 34-летняя Родионова впервые в карьере войдёт в топ-100 рейтинга WTA, сейчас она занимает 101-е место.

Напомним, теннисистка дошла до четвертьфинала турнира WTA в Хуахине (Таиланд). В 1/8 финала Родионова обыграла китаянку Бай Чжосюань в трёх сетах (3:6, 6:1, 6:0). За место в полуфинале Родионова поспорит с другой китаянкой Чжу Линь.

Таким образом, Арина Родионова побьёт рекорд, который до сих пор удерживала израильская спортсменка Ципора Обзилер, которая дебютировала в Топ-100 незадолго до своего 34-летия в 2007 году.

Отметим, Арина — младшая сестра Анастасии Родионовой, которая за карьеру выиграла 11 турниров WTA в парном разряде.

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