Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук считает, что будущее Джоковича зависит от результатов в текущем сезоне

Янчук считает, что будущее Джоковича зависит от результатов в текущем сезоне
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук порассуждал о будущем 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича. Янчук считает, что нынешний сезон для спортсмена станет определяющим.

«Пока Джокович близок к 25-му чемпионскому титулу на турнирах „Большого шлема“, он играет. И поэтому Новака осуждать нельзя. Но нынешний сезон должен его сориентировать: продолжать ли гонку за рекордом или завершить карьеру», — сказал Янчук в интервью GoTennis.

Напомним, Джоковичу не удалось защитить титул на Australian Open — 2024. Он дошёл до полуфинала, где в четырёх сетах проиграл будущему чемпиону — 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру. Поединок завершился со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Материалы по теме
Стало известно, на каком турнире Новак Джокович выступит впервые после Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android