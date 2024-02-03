Янчук считает, что будущее Джоковича зависит от результатов в текущем сезоне

Заслуженный тренер России Виктор Янчук порассуждал о будущем 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича. Янчук считает, что нынешний сезон для спортсмена станет определяющим.

«Пока Джокович близок к 25-му чемпионскому титулу на турнирах „Большого шлема“, он играет. И поэтому Новака осуждать нельзя. Но нынешний сезон должен его сориентировать: продолжать ли гонку за рекордом или завершить карьеру», — сказал Янчук в интервью GoTennis.

Напомним, Джоковичу не удалось защитить титул на Australian Open — 2024. Он дошёл до полуфинала, где в четырёх сетах проиграл будущему чемпиону — 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру. Поединок завершился со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.