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Прошла жеребьёвка турнира в Далласе, где сыграют Тиафо, Шелтон, Пол и Маннарино

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250, который пройдёт в Далласе (США) с 5 по 11 февраля. Призовой фонд соревнований составил $ 756 020.

Посев турнира возглавил полуфиналист US Open – 2022, 14-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо. Он пропустит первый раунд, а во втором сразится либо с Алексом Михельсеном, либо с Q/LL.

Вторым сеяным стал 15-я ракетка мира американец Томми Пол. Его первым соперником станет победитель матча Таро Дэниэл (Япония) – Констан Летьен (Франция).

Также в Далласе выступят американец Бен Шелтон (3) и француз Адриан Маннарино (4).

Интересные матчи 1-го круга турнира в Далласе:

Александр Вукич (Австралия) – Кристофер Юбэнкс (США, 5)

Доминик Кёпфер (Германия, 8) – Александр Ковачевич (США).