Бублик высказался о том, что проигрывал стартовый сет в каждом матче турнира в Монпелье

Казахстанский теннисист, 27-я ракетка мира Александр Бублик высказался о своём уникальном достижении на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция), на котором спортсмен одержал победу: казахстанец проигрывал стартовый сет в каждом матче по ходу соревнований.

«Честно говоря, после 4:1 (в первом сете финала Бублик вёл в счёте — Прим. «Чемпионата») я спросил у тренера, что же мне делать… Он дал мне хороший совет. Так что я снова проиграл сет», — высказался теннисист о ходе матча на церемонии награждения.

Напомним, в финале Александр Бублик обыграл 37-ю ракетку мира из Хорватии Борну Чорича в трёх сетах со счётом 5:7, 6:2, 6:3.

Отметим, что турнир в Монпелье Бублик выиграл во второй раз в карьере: впервые он стал чемпионом этих соревнований в 2022 году.