«Простите, ребята». Дарья Касаткина прокомментировала старт турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла во второй круг турнира в Абу-Даби (ОАЭ) и прокомментировала данное событие. Напомним, Дарья одолела француженку Диан Парри (59).

«Надеялась, что она будет немного уставшей, но так не получилось. Думаю, это был хороший матч — не совсем типичный для женского тенниса, играть было нелегко. Вечером условия были медленнее по сравнению с началом дня, поэтому было сложнее проводить розыгрыши. Так что да, тяжёлый поединок, это был долгий день на центральном корте. Простите, ребята.

Сейчас я немного устала, но после матча у меня один выходной, поэтому смогу хорошо подготовиться к следующей встрече», — сказала Касаткина в интервью на корте.

Во втором круге турнира категории WTA-500 россиянка сыграет против американки Эшлин Крюгер.