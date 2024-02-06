Шестеро россиян заявились на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе

Стала известна заявка на хардовый турнир серии «Мастерс», который пройдёт с 6 по 17 марта в Индиан-Уэллсе (США).

На соревнования заявились шесть российских теннисистов: третья ракетка мира Даниил Медведев, пятый номер рейтинга ATP Андрей Рублёв, 18-я ракетка мира Карен Хачанов, 37-й в рейтинге ATP Аслан Карацев, Роман Сафиуллин (39-я ракетка мира) и Павел Котов, занимающий 61-е место в мировом рейтинге.

Помимо российских спортсменов, на «Мастерс» в США заявились первая ракетка мира серб Новак Джокович, испанский теннисист Карлос Алькарас, победитель Открытого чемпионата Австралии — 2024 итальянец Янник Синнер, немецкий спортсмен Александр Зверев, испанец Рафаэль Надаль (по защищённому рейтингу) и другие теннисисты.