Энди Маррей установил личный антирекорд по поражениям, уступив в шестой встрече подряд

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира в мужском одиночном разряде, 36-летний представитель Великобритании Энди Маррей проиграл шестой матч подряд в туре. Это личный антирекорд теннисиста по поражениям. Последний раз спортсмен одерживал победу в матче в октябре прошлого года.

Сегодня, 7 февраля, в матче первого круга британский теннисист в двух сетах уступил чеху Томашу Махачу (66-я ракетка мира). Встреча закончилась со счётом 5:7, 4:6.

Напомним, в первом круге прошедшего Australian Open — 2024 Маррей проиграл представителю Аргентины Томасу Мартину Этчеверри, который занимает 30-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2, 6:2 в пользу аргентинского теннисиста.