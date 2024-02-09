«Помогла лучшая подруга». Калинская рассказала, почему хотела закончить с теннисом

40-я ракетка мира Анна Калинская рассказала, что при переходе из юниоров в про-тур испытывала большое давление, с которым тяжело было справиться.

Был такой момент в карьере в 18 лет: хотела закончить с теннисом. Это были первые взрослые ТБШ, квалификации. Когда не получалось пройти и понимала, какая огромная разница между юниорским и взрослым теннисом. А все от меня ждали результатов, потому что я в юниорах была №3. И было какое-то давление со стороны родителей, со стороны тренера. В тот момент теннис не приносил никакого удовольствия. Что изменилось? Помогла лучшая подруга, которая тоже занималась теннисом. Мы и до сих пор с ней очень хорошо общаемся. Я с ней ходила на тренировки, мы были неразлучны. Поэтому продолжала играть, немного перестала общаться с родителями, была на тот момент без тренера. И тогда поняла, что игра мне нравится. Не нравилось то, что люди от меня вокруг ожидали. Но сам спорт я не готова была бросить.

Несмотря на травмы и все проблемы со здоровьем, последние два-три года теннис мне приносят кайф — даже тренировки, соревнования, перелёты. Я этим наслаждаюсь и продолжаю играть. Уже сам результат — это огромный бонус и позитив в жизни, – сказала Калинская в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.