Хенмэн: может, Соболенко и не первая ракетка мира, но она та, кого хотят обыграть

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Тим Хенмэн поделился мнением о второй ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко.

«Может быть, Соболенко и не первая ракетка мира, но она та теннисистка, которую хотят обыграть. Свёнтек добилась потрясающих результатов, она заслуживает своего места в рейтинге, но для того, чтобы победить уверенную и сильную Соболенко, необходимо играть потрясающе. Победа Соболенко над Гауфф была невероятной, она достойно справилась с прошлой неудачей. Если взглянуть на WTA-тур пятилетней давности, можно понять, каким он был непредсказуемым. Тогда было 15-20 теннисисток, претендовавших на победу в ТБШ. Теперь у нас есть более плотное противостояние», — приводит слова Хенмэна Sky Sports.