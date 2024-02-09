Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хенмэн: может, Соболенко и не первая ракетка мира, но она та, кого хотят обыграть

Хенмэн: может, Соболенко и не первая ракетка мира, но она та, кого хотят обыграть
Комментарии

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Тим Хенмэн поделился мнением о второй ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко.

«Может быть, Соболенко и не первая ракетка мира, но она та теннисистка, которую хотят обыграть. Свёнтек добилась потрясающих результатов, она заслуживает своего места в рейтинге, но для того, чтобы победить уверенную и сильную Соболенко, необходимо играть потрясающе. Победа Соболенко над Гауфф была невероятной, она достойно справилась с прошлой неудачей. Если взглянуть на WTA-тур пятилетней давности, можно понять, каким он был непредсказуемым. Тогда было 15-20 теннисисток, претендовавших на победу в ТБШ. Теперь у нас есть более плотное противостояние», — приводит слова Хенмэна Sky Sports.

Материалы по теме
Осака: успех Соболенко на AO-2024 не удивил, вокруг Арины теперь царит другая атмосфера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android