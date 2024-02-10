Уго Умбер прокомментировал победу над Хуркачем в полуфинале турнира в Марселе

21-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер прокомментировал победу над поляком Хубертом Хуркачем в полуфинале турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция).

«Это было нелегко, ведь до этого матча я проиграл ему три раза… Я очень счастлив, что вышел в финал. По статистике он подаёт лучше всех в туре. Против него тяжело играть. Иногда в гейме не получается принять его подачу ни разу», — приводит слова Умбера после матча The Tennis Letter.

Напомним, встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу француза. Матч продолжался 1 час 22 минуты. Отметим, что Умбер вышел в свой пятый финал на уровне ATP-тура.

В матче за титул французский теннисист сыграет с победителем противостояния Карен Хачанов (Россия, 18) — Григор Димитров (Болгария, 13).