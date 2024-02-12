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Веснина — о поражении Касаткиной: объективно в финале Рыбакина была сильнее

Веснина — о поражении Касаткиной: объективно в финале Рыбакина была сильнее
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде 37-летняя российская теннисистка Елена Веснина высказалась о поражении российской теннисистки Дарьи Касаткиной, 14-й ракетки мира, от пятой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной в финале турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Очень уверенная победа Елены Рыбакиной. Дарья Касаткина — большая молодец. Она смогла дойти до финала с хорошими победами по ходу турнира. Но объективно в финале Рыбакина была сильнее. Касаткиной очень тяжело играть против такой мощной теннисистки с такой подачей, потому что подачи — это не её конек и главный козырь», — приводит слова Весниной «Спорт-экспресс».

Напомним, Елена Рыбакина обыграла Дарью Касаткину в двух сетах решающего матча турнира со счётом 6:1, 6:4.

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