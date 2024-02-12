Гауфф: всегда стараюсь ставить на первое место бога, семью и друзей, а потом только теннис

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф заявила, что для неё важно использовать предоставленную ей платформу, чтобы выражать интересы обездоленных слоев населения.

«Я думаю, что для меня всегда важно высказывать своё мнение, если есть вопросы, которые меня волнуют.

Для меня важнее всего — быть хорошим человеком. А теннис — на втором, третьем, четвёртом, пятом месте. Я всегда стараюсь ставить бога на первое место, семью и друзей, а потом только — теннис. Друзья, семья и сообщество превыше всего.

Для меня важно продолжать быть голосом для тех, кто не имеет возможности высказаться», – приводит слова Гауфф портал Tennis365.

Напомним, в матче 1/16 финала «Мастерса» в Дохе (Катар) Гауфф сыграет с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой (42-я ракетка мира).