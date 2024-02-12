«Обсуждаем, как Арина прекрасна». Тренер Соболенко рассказал об атмосфере в команде

Антон Дубров, тренер двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» белоруски Арины Соболенко, вспомнил забавные моменты на прошедшем Открытом чемпионате Австралии, например челлендж с бутылкой на голове или видео с танцами, и объяснил, как получается держать баланс в команде.

«TikTok-звезда – это Арина. Были старые видео, когда мы ещё втроём ездили – я, Арина, Джейсон. Мы и в Мадриде танцевали после её первого там титула в 2021-м – не помню, там вроде был день танца. Я не особо [сижу] в этой социальной сети, поэтому меня больше инициатива Арины туда зазывает. Это был наш первый день в Австралии, и Арина решила повторить уже традицию – раз и в 2022-м станцевали. Пришлось.

В команде мы стараемся придерживаться доброго, позитивного мышления, чтобы понимать, что такая поддержка есть. Работа – работой, огромное давление и так присутствует, но при этом некий баланс, где это уместно, важен. Благодаря тому, что есть доверие, мы с Джейсоном можем подойти друг к другу и сказать: «Слушай, мы здесь, давай без шуток. На этот час у нас конкретная цель, мы работаем». После – перерыв: пошли расслабились, высказались, насмеялись. И заново. Нам повезло. Все в команде хорошие, лёгкие на подъём, позитивные. У нас «тугие» не задерживаются.

О чём общается команда эти две недели? Не общается (улыбается). На кортах, безусловно, о чём-то разговариваем. Обсуждаем то, как Арина прекрасна. А потом уже всё остальное. В отеле или где-то ещё стараемся чуть больше давать пространства друг другу – никто не старается всё делать вместе. Я максимально хочу быть чуть сбоку; если не нужно находиться рядом, то ухожу. Ты и так с человеком находишься больше, чем с семьёй. Тебе не нужно быть весь день рядом. Если ждём тренировку, можем в карты поиграть, посмотреть, сходить куда-нибудь, что-то обсудить», – сказал Дубров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полное интервью с Антоном Дубровым выйдет на «Чемпионате» завтра, 13 февраля, в 10:00.