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«Хочется как минимум тройню!» Мама Соболенко опубликовала фото с трофеями Арины

Юлия Соболенко, мама двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира, белорусской теннисистки Арины Соболенко, опубликовала фото с главными трофеями дочери – кубками Australian Open.

«Близняшки. Хочется как минимум тройняшек! И надо как-то разнообразить коллекцию», — подписала фото мама Соболенко.

Фото: из личного архива Юлии Соболенко

Отметим, что в последний раз Соболенко выходила на корт на Открытом чемпионате Австралии — 2024, где защитила титул. В финале Арина со счётом 6:3, 6:2 обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь. Помимо двух побед на мэйджорах, 25-летняя Соболенко завоевала 12 титулов WTA. Также Арина имеет опыт нахождения на первой строчке мирового рейтинга.

Соболенко планирует выступить на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 18 по 24 февраля.