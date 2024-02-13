Антон Дубров – о тренировках: я всё ещё должен Арине денег

Тренер Арины Соболенко Антон Дубров объяснил, как за счёт тренировок в стрессовой ситуации получается добиться результатов в матчах, и как в этом помогают споры на деньги.

«Стараемся придумывать стрессовые ситуации на тренировках. Например, Арина двигается уставшая, а ты стоишь позади и что-то напеваешь или говоришь, что её может бесить. Или ставишь игровые рамки на корте или по заданию: тебе подряд нужно попасть в какую-то зону за определённое время. Ставишь рамки, чтобы у человека не было ощущения лёгкости. В этих рамках мы иногда играем: ставим деньги для мотивации. Что может больше принести стресса, чем деньги? И потерянные, и приобретённые. У тебя уже внутри просыпается огонёчек как на матче: когда у тебя есть за что [бороться]… Хотя бы немного. Понятно, что на тренировке ты никогда не повторишь этот стресс, учащённое сердцебиение. Но чтобы хотя бы немного нервишки пошалили… Это уже неплохо. И в этом [состоянии] какую-то задачу выполнять. Ты уже выходишь на другой уровень: начинаешь понимать, что ты реально контролируешь, а что [получается] через раз.

Сколько проиграл? Очень много… Не хочу говорить. Я всё ещё должен денег Арине. Надеюсь, она когда-нибудь об этом забудет», – сказал Антон Дубров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.