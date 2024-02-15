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«Лучшая победа в карьере». Шевченко прокомментировал встречу с Руне в Роттердаме

«Лучшая победа в карьере». Шевченко прокомментировал встречу с Руне в Роттердаме
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57-я ракетка мира, российский теннисист Александр Шевченко, с этого сезона представляющий Казахстан, прокомментировал победу над седьмой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Это победа стала второй в карьере Шевченко над игроком топ-10 мирового рейтинга.

«Это моя лучшая победа в карьере. У меня уже была победа над Тейлором Фритцем – тогда она была лучшей. Но эта ещё лучше. И она ещё приятнее, потому что я взял реванш за Брисбен.

В первом сете я был агрессивнее него, потом он прибавил во втором, начал больше ходить к сетке – это застало меня врасплох. В третьем сете игра была равной, но мне немного повезло на брейк-пойнте. Думаю, в третьем сете он был чуть лучше, но удача всё равно была на моей стороне», — сказал Шевченко в интервью на корте.

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