Чемпион юниорского «РГ» Дёмин оценил первый взрослый титул на турнире в Испании

Экс первая ракетка мира среди юношей Ярослав Дёмин оценил первый взрослый титул на турнире в Испании. Турнир ITF M15 проходил в Академии Рафаэля Надаля, где и тренируется теннисист. В финале россиянин обыграл Луку Микрута — 6:3, 5:7, 6:3.

«Такая хорошая подготовка: в декабре прилетел в Испанию, и мы начали серьёзную предсезонку. Потому что мой юниорский год закончился, мне уже нужно играть по профессионалам.

Плюс турниры проходили в академии Надаля, где я тренируюсь на постоянной основе. Там же были все тренеры, которые со мной и работают: сейчас пробуем с новым коучем по теннису Адрианом Васо, главный всё тот же – Густаво Маркаччо, который работает в команде с Рафой, тот же фитнес-тренер Хосеп Риера и физио Бруно Лопес.

На турнирах, считаю, показал хороший результат, взял первый профессиональный титул – играл здорово. На первом не получилось, сделал работу над ошибками: понял, что нужно играть более агрессивно. Так что было время подготовиться ко второму: например, поработать над подачей. Так матч за матчем – и дошёл до финала, обыгрывая всех в двух сетах. Мог и в финале в двух забрать: там был матчбол во второй партии, но соперник хорошо отподавал и затянул игру. После второй партии пошёл в уборную, собрался, немного потянул время. И на третий сет вышел более сосредоточенным. А на третьем турнире в четвертьфинале уже не хватило сил», – сказал Дёмин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.