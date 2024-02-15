Ига Свёнтек одержала разгромную победу над Викторией Азаренко на турнире в Дохе

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), действующей чемпионкой которого является.
В четвертьфинальном поединке Свёнтек (1) со счётом 6:4, 6:0 обыграла двукратную победительницу Открытого чемпионата Австралии, бывшую первую ракетку мира белоруску Викторию Азаренко. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 16 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Азаренко ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
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За выход в финал соревнований в Дохе Свёнтек сразится с победительницей матча Наоми Осака (Япония) — Каролина Плишкова (Чехия).
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