«Надеюсь, что смогу восстановиться». Рыбакина — о предстоящем матче с Павлюченковой

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от полуфинального матча турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), в котором она встретится с финалисткой Открытого чемпионата Франции 2021 года, российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.

«Думаю, это будет хороший матч для зрителей. Мы отлично знаем друг друга на корте и вне его. Надеюсь, что смогу восстановиться и показать хорошую игру», — сказала Рыбакина в послематчевом интервью.

Напомним, сегодня, 15 февраля, в четвертьфинальном поединке Рыбакина обыграла финалистку US Open — 2021 представительницу Канады Лейлу Фернандес (38-я ракетка мира). Матч закончился со счётом 6:4, 6:2.