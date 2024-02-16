Каролина Плишкова — о победной серии: на этой неделе мне очень везёт

Бывшая первая ракетка мира, 31-летняя чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала победу над Наоми Осакой в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

«Мне повезло, что я успела на самолёт в тот день. Я прилетела утром, а вечером уже играла. На этой неделе мне очень везёт. В том числе и в некоторых матчах.

С Осакой тоже было нелегко. Всё решили несколько очков. Но я продолжаю держаться. Счастлива, что всё-таки выступаю на этом турнире», — приводит слова Плишковой The Tennis Letter.

Напомним, Плишкова прилетела в Доху на следующий день после победы на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Там она выиграла пять матчей. В совокупности победная серия чешки на данный момент насчитывает девять матчей.

В полуфинале турнира Плишкова сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек (Польша).