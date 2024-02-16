Свёнтек отреагировала на снятие Плишковой с полуфинала турнира WTA-1000 в Дохе

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек отреагировала на снятие чешки Каролины Плишковой с их матча полуфинала турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), который должен был состояться сегодня, 16 февраля.

«Я рада снова сыграть в финале здесь, в Дохе, но я бы хотела, чтобы мы сыграли сегодня вечером и развлекли вас, ребята. Надеюсь, ты скоро поправишься, Каролина. Поздравляю тебя и твою команду с прекрасными двумя неделями», — написала Свёнтек в социальной сети.

Каролина Плишкова уже ответила на сообщение соперницы, написав: «Спасибо, Ига. Удачи завтра!»

Напомним, Плишкова снялась с полуфинала в Дохе из-за проблем со спиной. Спортсменка выступала на турнире в Катаре после недели соревнований в Клуж-Напоке, где теннисистка выиграла титул.

В финале Ига Свёнтек сыграет с пятой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной.