Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина). Во четвертьфинале он обыграл представителя Италии Андреа Вавассори (152-я ракетка) со счётом 7:6 (7:1), 6:1.
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Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время Алькарас выполнил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из восьми брейк-пойнтов. На счету итальянца два эйса и одна двойная ошибка.
В полуфинале турнира Алькарас встретится с победителем встречи между чилийцем Николасом Харри и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.
Турнир в Буэнос-Айресе проходит с 12 по 18 февраля. Призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 642 тыс. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарс, который в финальном матче прошлого года обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:3, 7:5.
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