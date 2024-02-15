«Не уверен на 100%, что закончу в 2024-м». Новые откровения Надаля, отложившего камбэк

А ещё легендарный испанский теннисист высказался о своём отношении к игре, назвал самые памятные матчи и поделился планами на будущее.

На этой неделе 22-кратный чемпион ТБШ испанский игрок Рафаэль Надаль дал большое интервью местному телеканалу La Sexta. 37-летний уроженец Манакора ответил на многие вопросы журналиста и затронул такие важные темы, как потенциальные сроки завершения карьеры, отцовство, травмы, взаимоотношения с Роджером Федерером, величие Новака Джоковича, новый статус посла Федерации тенниса Саудовской Аравии и др. Ранее спортсмен объявил о том, что не примет участия на турнире ATP-250 в Дохе, где должен был впервые сыграть после того, как травмировался на старте сезона в Австралии. Напомним, лишь в январе 2024 года Надаль провёл первый турнир после годовой паузы. Король грунта сыграл на «250-нике» в Брисбене, где дошёл до четвертьфинала.

Планирование сезона

«Мои планы в последние годы были во многом отклонены от того, чего я хотел бы. Вот почему мы должны быть гибкими в принятии решений и стараться принимать только правильные».

Спортивные решения

«Окончательные решения должны приниматься мной. В конце концов, играю на корте именно я, и именно мне приходится совершать ошибки. Я не хочу ехать на турниры, не будучи физически подготовленным: на теннисном уровне – это нормально, но на физическом уровне я не хочу быть в плохой форме».

Сезон-2024

«Моя первоочередная цель – это как можно лучше подойти к грунтовому сезону. Я точно сыграю в Индиан-Уэллсе, для меня это особенный турнир. Не знаю, сыграю ли я там в последний раз, так что я хотел бы туда приехать».

Одержимость физическими проблемами

«Я никогда не был чем-то очень одержим. Это переходит в умственную усталость, стакан наполняется. Теперь он очень полон, это не вопрос разочарования, это вопрос перспективы. Я доволен тем, что делаю, моей жене нравится, что я продолжаю играть в теннис. Она хочет пережить этот опыт с нашим сыном… В этом смысле у меня есть этот толчок».

Давление со стороны остальных людей

«Самым требовательным всегда был я. То, что происходит снаружи, никогда не вызывало у меня большего интереса, чем я сам».

Рафаэль Надаль Фото: Chris Hyde/Getty Images

Страх травм

«Я никогда особо не боялся травм. Меня больше беспокоит завтрашний день, когда я завершу карьеру, хочу жить нормальной жизнью. Я хотел бы завтра пойти поиграть в футбол со своими друзьями или со своим сыном… Я спортивный человек. Я не только профессиональный теннисист, я спортсмен. Мне нравится заниматься спортом, а не просто смотреть его».

Тяжесть спорта

«С восьми лет я тренируюсь почти как профессионал, для моего тела нормально иметь «шрамы», но я надеюсь, что, когда пройдёт немного времени, тело адаптируется и я смогу иметь здоровую форму».

Травма в 2005 году

В 19 лет я получил самую важную травму в своей карьере -– травму стопы. С этого момента моя профессиональная жизнь пошла наперекосяк. Мне сказали, что будет очень сложно снова заниматься спортом. С тех пор я научился жить с сомнениями и болью. С самого раннего возраста они учили меня быть сильным».

Жизнь мечты

«Я не знаю, когда закончится моя мечта о том, что я могу жить с теннисом. У меня был уникальный опыт, который я не смог бы получить без тенниса».

Испытывал ли ненависть к теннису?

«Я никогда не ненавидел теннис. Это было бы очень неблагодарно с моей стороны. Теннис подарил мне много прекрасных вещей, которые я никогда бы не смог испытать без него. Я не могу его ненавидеть, но я устал от [травмированного] тела, которое не отвечает мне так, как хотелось бы».

Худший момент в карьере

«Самым тяжёлым моментом была травма в 2005 году. Когда мне было 19 лет, это был год, когда я выиграл больше всего турниров, а с травмой все ожидания от тебя рухнули. Я уже благодарен всему, что было пережито, и всему, что осталось позади».

Психическое здоровье

«У меня никогда не было проблем с разговорами об этом. Я дважды в своей жизни ходил к психологу. Я считаю правильным, что люди могут говорить об этом без проблем. Если у тебя болит нога, иди к врачу… Любая помощь, которую ты можешь получить, приветствуется».

Большие возвращения и крупные титулы в 2024 году?

«Я прекрасно осознаю трудности. Мы находимся в ситуации, когда мне трудно думать о камбэках или больших победах».

Памятные матчи

«Ролан Гаррос» — самый важный турнир в моей карьере. На Открытом чемпионате Франции я никогда не проводил пятисетовик в финале. Финал Уимблдона-2008 против Роджера Федерера, австралийский финал, который я проиграл Новаку. … Я проиграл, но сделал шаг вперёд в карьере...».

Соперничество с Федерером и Джоковичем

«Мы разделили большую часть нашей карьеры. Я пришёл в ATP-тур очень молодым, а он был в расцвете сил. Мы очень помогли друг другу и многого добились… не только с Роджером, но и с Новаком. Мы знали, что не можем потерпеть неудачу. У нас был чётко обозначен путь, в соответствии с которым мы знали, как стать лучше».

Дружба с Федерером

«Большую часть своей карьеры я и Роджер Федерер провели вместе. Мы помогали друг другу. Мы достигли такого уровня требовательности к себе, который трудно повторить, потому что мы знали, что не можем потерпеть неудачу. Эта конкуренция доводила нас до предела.

Я бы считал его не другом, а знакомым, с которым у меня прекрасные отношения».

О Новаке Джоковиче

«Считаю Новака хорошим человеком. Когда я вижу его успех, мне не хочется злиться. Я бы сказал, что он лучший теннисист в истории. Его тело лучше, чем моё, и это тоже имеет значение».

О Карлосе Алькарасе

Алькарас – отличный парень. Очень полноценный теннисист для своего возраста, у которого очень мало слабых мест. В его возрасте у меня была худшая подача, удар с лета, бэкхенд – у меня было много вещей, которые были хуже. Судя по всему, у него всё очень чётко, много амбиций. В его возрасте я бы никогда не подумал о таком, как желание встретиться с лучшим в финале. Думаю, у него есть все предпосылки для невероятной карьеры».

Отношения на корте между Надалем и Алькарасом

«Это правда, что мы провели мало очных матчей, но я не думаю, что он будет против встречи со мной. Карлос — мировая звезда, и я не думаю, что он будет нервничать из-за того, что будет играть со мной».

О новом статусе посла Федерации тенниса Саудовской Аравии

«Не думаю, что Саудовской Аравии я нужен, чтобы отмывать какой-либо имидж. Эта страна открывается миру, и у неё огромный потенциал.

Логично, что поначалу мир думает, что всё там покупается и что вот Рафу тоже купили. Я понимаю, что люди так думают.

Есть ли вещи, которые [региону] нужно улучшать? Без сомнения. Эта страна отстала по многим показателям и только недавно немного открылась. Если в ближайшие 10-15 лет страна не эволюционирует, как я того жду, я скажу, что сильно ошибался.

Но сейчас я думаю, что у нас будет свобода работать, исходя из ценностей, которые важны для нас. Если этого не произойдёт, я признаю ошибку».

О том, хочет ли, чтобы его сын занимался теннисом

«Я бы предпочёл, чтобы он занимался другим видом спорта. Когда я говорю это, мне больно из-за всего, что это мне дало. Если он хочет играть в теннис, я поддержу его на 100%, но если он будет заниматься другим видом спорта, тем лучше».

О равенстве призовых у мужчин и женщин в теннисе

«Для меня равенство призовых заключается не в том, чтобы отдавать. Если Серена Уильямс зарабатывает больше меня, собирает стадионы, я не хочу зарабатывать больше неё только потому, что я Рафаэль Надаль. Я хочу равенства. Я хочу, чтобы женщины зарабатывали больше мужчин, если они генерируют заработок. Должны ли призовые в теннисе быть равными? В большинстве турниров так и есть. Я всегда поддерживал это в своём виде спорта».

СЕРЕНА УИЛЬЯМС И НАДАЛЬ Фото: Michael Loccisano/Getty Images

О потенциальном приходе Килиана Мбаппе в «Реал»

«Я бы хотел увидеть Мбаппе в Мадриде. Мне не за что его прощать, он принял своё решение в тот момент, и мы как болельщики видим это… Думаю, на него оказывалось большое давление, вдобавок ему предложили большую сумму. Надеюсь, в этом году он примет другое решение».

Хочет ли стать президентом «Реала»?

«Конечно, я бы хотел стать президентом «Реала», но это не входит в мои жизненные планы».

2024-й — последний год в карьере Надаля?

«Не уверен на 100 процентов, что закончу в 2024-м. Это выглядит правдоподобно, но я не могу это подтвердить сейчас. Представьте, что через три месяца я буду в порядке, я буду здоров… моя семья хочет, чтобы я продолжал жить теннисом, и я наслаждаюсь этим. С опытом я вижу, что это сложно, но...».

Турнирные планы

«Ролан Гаррос» — один из турниров, в которых я хочу принять участие. Я также хотел бы сыграть на Олимпиаде».