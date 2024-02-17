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Фото: Этчеверри не смог сдерживать слёзы после снятия с 1/4 финала турнира в Буэнос-Айресе

Фото: Этчеверри не смог сдерживать слёзы после снятия с 1/4 финала турнира в Буэнос-Айресе
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27-я ракетка мира аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри не смог сдержать слёз после того, как был вынужден сняться с матча 1/4 финала на домашнем турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе. Соревнования проходят на грунтовом покрытии.

Напомним, за выход в полуфинал соревнований Этчеверри (6) сражался с представителем Чили, 21-й ракеткой мира Николасом Харри (3). Этчеверри выиграл первый сет со счётом 6:3, проиграл следующую партию со счётом 5:7 и принял решение сняться из-за повреждения. Теннисист не мог сдерживать слёз от обиды.

Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Харри же за выход в финал турнира в Аргентине сразится с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (1).

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