Елена Рыбакина – Ига Свёнтек: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Дохе

Сегодня, 17 февраля, состоится финал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). За престижный титул сразятся четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек и чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина. Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина – Ига Свёнтек в финале турнира в Дохе.

Счёт личных встреч теннисисток — 3-1 в пользу Рыбакиной. Ига выиграла в четвертьфинале Остравы-2021, а Елена одержала три победы в прошлом сезоне: в 1/8 финала Australian Open, в полуфинале Индиан-Уэллса и в четвертьфинале Рима (правда, там был отказ Свёнтек в решающей партии).

Отметим, что Свёнтек является действующей чемпионкой турнира в Дохе.