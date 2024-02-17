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Елена Рыбакина – Ига Свёнтек: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Дохе

Елена Рыбакина – Ига Свёнтек: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Дохе
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Сегодня, 17 февраля, состоится финал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). За престижный титул сразятся четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек и чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина. Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина – Ига Свёнтек в финале турнира в Дохе.

Доха (ж). Финал
17 февраля 2024, суббота. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
0
1
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Счёт личных встреч теннисисток — 3-1 в пользу Рыбакиной. Ига выиграла в четвертьфинале Остравы-2021, а Елена одержала три победы в прошлом сезоне: в 1/8 финала Australian Open, в полуфинале Индиан-Уэллса и в четвертьфинале Рима (правда, там был отказ Свёнтек в решающей партии).

Отметим, что Свёнтек является действующей чемпионкой турнира в Дохе.

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