Алькарас сенсационно уступил Харри в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе

Испанский теннисист, вторая ракетка мира, Карлос Алькарас не смог выйти в финал турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина). В полуфинале он уступил представителю Чили Николасу Харри (21-я ракетка) со счётом 6:7 (2:7), 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут. За это время Алькарас не совершил подач на вылет, допустил две двойных ошибки и реализовал всего один брейк-пойнт из четырёх. На счету чилийца семь эйсов, две двойные ошибки и два брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В финале турнира Харри встретится с аргентинским теннисистом Факундо Диасом Акостой (87-я ракетка).

Турнир в Буэнос-Айресе проходит с 12 по 18 февраля. Призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 642 тыс. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарс, который в финальном матче прошлого года обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:3, 7:5.