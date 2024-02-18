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Алькарас сенсационно уступил Харри в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе

Алькарас сенсационно уступил Харри в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе
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Испанский теннисист, вторая ракетка мира, Карлос Алькарас не смог выйти в финал турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина). В полуфинале он уступил представителю Чили Николасу Харри (21-я ракетка) со счётом 6:7 (2:7), 3:6.

Буэнос-Айрес. 1/2 финала
18 февраля 2024, воскресенье. 00:10 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		3
7 7 		6
         
Николас Харри
21
Чили
Николас Харри
Н. Харри

Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут. За это время Алькарас не совершил подач на вылет, допустил две двойных ошибки и реализовал всего один брейк-пойнт из четырёх. На счету чилийца семь эйсов, две двойные ошибки и два брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В финале турнира Харри встретится с аргентинским теннисистом Факундо Диасом Акостой (87-я ракетка).

Турнир в Буэнос-Айресе проходит с 12 по 18 февраля. Призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 642 тыс. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарс, который в финальном матче прошлого года обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:3, 7:5.

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