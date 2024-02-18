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«Выгляжу так же, когда ем болоньезе». Хольгер Руне опубликовал трогательные детские фото

«Выгляжу так же, когда ем болоньезе». Хольгер Руне опубликовал трогательные детские фото
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Седьмая ракетка мира 20-летний датский теннисист Хольгер Руне опубликовал в социальных сетях забавные архивные снимки. На фото Руне запечатлён ещё совсем малышом.

«Всем хороших выходных. Такая же картина наблюдается и сейчас, когда я ем пасту болоньезе», — шутливо подписал фото Руне.

Фото: из личного архива Хольгера Руне

Фото: из личного архива Хольгера Руне

Фото: из личного архива Хольгера Руне

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