«Выгляжу так же, когда ем болоньезе». Хольгер Руне опубликовал трогательные детские фото

Седьмая ракетка мира 20-летний датский теннисист Хольгер Руне опубликовал в социальных сетях забавные архивные снимки. На фото Руне запечатлён ещё совсем малышом.

«Всем хороших выходных. Такая же картина наблюдается и сейчас, когда я ем пасту болоньезе», — шутливо подписал фото Руне.

Фото: из личного архива Хольгера Руне

Фото: из личного архива Хольгера Руне