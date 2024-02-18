«Нам лучше играть вместе, чем друг против друга». Синнер — о победе над де Минорем

Четвёртая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал выступление на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

«Алекс, с тобой очень тяжело. Нам лучше играть вместе, чем друг против друга. Ты один из самых добрых парней в туре. Очень приятно находиться с рядом с тобой. Мы можем общаться на разные темы. Хочу пожелать тебе и твоей команде просто продолжать работать. Вы прибавляете каждую неделю. Желаю вам всего наилучшего в оставшейся части сезона.

Хочу сказать пару слов своей команде – в последние недели мы проделали очень хорошую работу. И на этой неделе продолжили в том же духе. Я очень доволен уровнем своей игры и тем, как сражался всю неделю. Мы оказывались в сложных ситуациях, но достойно из них выбирались. Мы всегда будем стараться становиться лучше", — сказал Синнер после матча.

Напомним, в финальном матче итальянец обыграл Алекса де Минора из Австралии (11-я ракетка мира). Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4.