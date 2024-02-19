Определился первый соперник Карена Хачанова на турнире ATP-250 в Дохе

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов узнал первого соперника на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар).

Хачанов стал вторым сеяным соревнований. Он пропустил первый раунд, а во втором сразится с 61-й ракеткой мира из Венгрии Фабианом Марожаном.

В матче первого круга турнира в Дохе Марожан со счётом 7:5, 7:6 (8:6) обыграл 115-ю ракетку мира, представителя Чехии Вита Коприву (Q). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 46 минут. Марожан пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Копривы три эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Отметим, что Хачанов уже провёл первый матч в Дохе. Он в паре с Андреем Рублёвым одержал победу на старте парного турнира.