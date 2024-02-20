Маттео Берреттини объявил о расставании с моделью Мелиссой Саттой

Бывшая шестая ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини объявил о расставании с американской моделью, телеведущей и танцовщицей итальянского происхождения Мелиссой Саттой.

«Я знал, что мне зададут этот вопрос. Мы с Мелиссой больше не вместе. У нас были прекрасные отношения, мы очень уважаем друг друга. Я не буду вдаваться в детали, потому что не люблю говорить о своей личной жизни, но я благодарю её за этот прекрасный год», — приводит слова Берреттини Sportskeeda со ссылкой на Corriere dello Sport.

Отметим, что за время отношений пара не раз сообщала, что сталкивается с огромным количеством оскорблений в соцсетях и нападок со стороны итальянских СМИ. Сатта и Берреттини стали объектами критики из-за ухудшения игровой формы теннисиста. Сатту критиковали за то, что она отвлекала спортсмена от тренировок.