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Рыбакина — после победы над Френх: я не машина, мне нужен отдых

Рыбакина — после победы над Френх: я не машина, мне нужен отдых
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Четвёртая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над Магдаленой Френх из Польши в поединке третьего круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), пожаловавшись на физическую усталость.

«Я рада, что победила, но физически немного страдаю, не знаю, как мне удастся восстановиться. Посмотрим, никто не ожидал, что я проведу так много матчей в этом году и в последние две недели особенно. Я не машина, конечно, которая может работать безостановочно. Мне нужен отдых. Хочется выиграть здесь, конечно, но надо быть реалистом. Мне всё сложнее», — цитирует Рыбакину ТАСС.

22 февраля в четвертьфинале турнира в ОАЭ Елена Рыбакина сыграет против итальянской теннисистки Ясмине Паолини.

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