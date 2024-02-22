Берреттини, Раонич и Шаповалов заявились на «Мастерс» в Майами по защищённому рейтингу

Стал известен полный предварительный состав участников турнира серии «Мастерс» в Майами (США), который пройдёт с 20 по 31 марта.

Заявку возглавил первая ракетка мира серб Новак Джокович. В мужской сетке автоматически заявлены все из топ-76, а травмированного россиянина Аслана Карацева (39) заменит итальянец Лучано Дардери (77). Из российских теннисистов в основную сетку по рейтингу попали Даниил Медведев (4), Андрей Рублёв (5), Карен Хачанов (17) и Роман Сафиуллин (38).

Защищённым рейтингом воспользуются итальянец Маттео Берреттини (129), канадцы Милош Раонич (222) и Денис Шаповалов (121).

Новак Джокович выступит на турнире во Флориде впервые с 2019 года. Он является шестикратным чемпионом турнира.