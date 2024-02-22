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Роджер Федерер опубликовал видео, на котором тренируется на корте

Роджер Федерер опубликовал видео, на котором тренируется на корте
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях видео с тренировки на корте. Подпись к нему он не оставил.

42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на турниры «Большого шлема».

Также «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео: «Как Федерер заработал $ 95,1 млн, почти не играя»

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