«Выступили не очень, но нам было весело». Арина Соболенко опубликовала фото из Дубая

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальную сетях подборку из свежих фотографий.

«Последние дни в Дубае (эмодзи «сердце»). Выступили не очень хорошо, но, по крайней мере, нам было весело», — подписала фото Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Напомним, Соболенко (2) провалила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В стартовом для себя матче Арина со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 0:6 проиграла 31-й ракетке мира хорватке Донне Векич. Для белоруски данный турнир стал первым после повторного триумфа на Открытом чемпионате Австралии.

Далее Соболенко планирует выступить на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 6 по 17 марта.