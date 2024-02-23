«Я не сдамся». Паула Бадоса опубликовала фото из больницы после снятия с турнира в Дубае

Бывшая вторая ракетка мира, 26-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях первый пост после драматичного снятия с матча первого круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В стартовом поединке Бадоса (нынешняя 74-я ракетка мира) встречалась со 181-м номером мирового рейтинга швейцаркой Лулу Сун (WC). Сун выиграла первую партию со счётом 6:4. После чего Паула приняла решение завершить борьбу. Испанка не могла сдержать слёз при общении с докторами, которые вышли к ней на корт.

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

«Мы продолжаем бороться. Спасибо всем за поддержку. Я не сдамся.

Хочу ещё раз поблагодарить всех, кто присылал мне сообщения с поддержкой в эти трудные для меня дни. Это долгий процесс, но я не собираюсь сдаваться. Теннис — моя жизнь и страсть, и я сделаю всё, чтобы вернуться как можно скорее и снова наслаждаться этим видом спорта.

С любовью, Паула», — написала Бадоса в своих социальных сетях.