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Зверев и Беккер отреагировали на возвращение Крооса в сборную Германии

Зверев и Беккер отреагировали на возвращение Крооса в сборную Германии
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Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер высказались о возвращении футболиста «Реала» Тони Крооса в сборную Германии.

«Вперёд, Тони Кроос!» — написал Зверев на своей странице в социальных сетях.

«Лучший возвращается домой», — написал Беккер в соцсетях.

Напомним, накануне Тони Кроос объявил о возвращении в национальную команду в преддверии чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдёт в Германии предстоящим летом. Немецкий полузащитник ушёл из национальной команды сразу после чемпионата Европы — 2020. Кроос выступал в составе сборной Германии на протяжении 11 лет (с 2010 по 2021 год).

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