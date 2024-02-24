Роджер Федерер опубликовал забавные фото с отдыха в Таиланде

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях фото из нового путешествия. Федерер находится в Таиланде.

«Плаваю по Таиланду», — подписал снимки Федерер.

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на турниры «Большого шлема».