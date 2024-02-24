Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев потерпел поражение от Томпсона в полуфинале турнира в Лос-Кабосе

Александр Зверев потерпел поражение от Томпсона в полуфинале турнира в Лос-Кабосе
Комментарии

40-я ракетка мира австралийский теннисист Джордан Томпсон пробился в финал турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).

В полуфинальном матче австралиец со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:2) обыграл шестую ракетку мира из Германии Александра Зверева. Встреча продлилась 3 часа 42 минуты.

Лос-Кабос. 1/2 финала
24 февраля 2024, суббота. 07:20 МСК
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 6 2
7 		4 7 7
         
Джордан Томпсон
40
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон

По ходу противостояния Зверев пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Томпсона пять эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

В матче за титул теннисист сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Турнир в Лос-Кабосе завершится 25 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 915 тыс. Действующим чемпионом турнира является Стефанос Циципас.

Сетка турнира в Лос-Кабосе
Календарь турнира в Лос-Кабосе
Материалы по теме
Рууд обыграл Циципаса и вышел в финал турнира ATP-250 в Лос-Кабосе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android