Александр Зверев потерпел поражение от Томпсона в полуфинале турнира в Лос-Кабосе
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40-я ракетка мира австралийский теннисист Джордан Томпсон пробился в финал турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).
В полуфинальном матче австралиец со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:2) обыграл шестую ракетку мира из Германии Александра Зверева. Встреча продлилась 3 часа 42 минуты.
Лос-Кабос. 1/2 финала
24 февраля 2024, суббота. 07:20 МСК
6
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 2
|
|4
|7 7
40
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
По ходу противостояния Зверев пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Томпсона пять эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.
В матче за титул теннисист сыграет с норвежцем Каспером Руудом.
Турнир в Лос-Кабосе завершится 25 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 915 тыс. Действующим чемпионом турнира является Стефанос Циципас.
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