Александр Зверев потерпел поражение от Томпсона в полуфинале турнира в Лос-Кабосе

40-я ракетка мира австралийский теннисист Джордан Томпсон пробился в финал турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).

В полуфинальном матче австралиец со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:2) обыграл шестую ракетку мира из Германии Александра Зверева. Встреча продлилась 3 часа 42 минуты.

По ходу противостояния Зверев пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Томпсона пять эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

В матче за титул теннисист сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Турнир в Лос-Кабосе завершится 25 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 915 тыс. Действующим чемпионом турнира является Стефанос Циципас.