Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Норри проиграл 113-й ракетке мира за выход в финал турнира в Рио-де-Жанейро

Норри проиграл 113-й ракетке мира за выход в финал турнира в Рио-де-Жанейро
Комментарии

23-я ракетка мира, британец Кэмерон Норри неожиданно проиграл аргентинцу, 113-й ракетке мира Мариано Навоне в полуфинале турнира в Рио-де-Жанейро со счётом 4:6, 2:6.

Рио-де-Жанейро. 1/2 финала
25 февраля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Мариано Навоне
113
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Кэмерон Норри
23
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Продолжительность встречи составила 1 часа 59 минут. За это время Навоне сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 18 брейк-пойнтов. На счету Норри один эйс, пять двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Таким образом, Навоне вышел в финал турнира, где сыграет соотечественником Себастьяном Баэсом, который ранее в своём полуфинальном матче обыграл 22-ю ракетку мира Франсиско Серундоло со счётом 7:5, 6:0.

Финальный матч состоится 25 февраля. Общий призовой фонд турнира в Рио-де-Жанейро составляет $ 2,1 млн.

Календарь матчей турнира в Рио-де-Жанейро
Турнирная сетка турнира в Рио-де-Жанейро
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android