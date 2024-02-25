Норри проиграл 113-й ракетке мира за выход в финал турнира в Рио-де-Жанейро

23-я ракетка мира, британец Кэмерон Норри неожиданно проиграл аргентинцу, 113-й ракетке мира Мариано Навоне в полуфинале турнира в Рио-де-Жанейро со счётом 4:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 часа 59 минут. За это время Навоне сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 18 брейк-пойнтов. На счету Норри один эйс, пять двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Таким образом, Навоне вышел в финал турнира, где сыграет соотечественником Себастьяном Баэсом, который ранее в своём полуфинальном матче обыграл 22-ю ракетку мира Франсиско Серундоло со счётом 7:5, 6:0.

Финальный матч состоится 25 февраля. Общий призовой фонд турнира в Рио-де-Жанейро составляет $ 2,1 млн.