«Форсаж с тук-туком». Роджер Федерер опубликовал забавное видео с отдыха в Таиланде

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях забавное видео со своего отдыха в Таиланде.

На видео Роджер катается на тук-туке (вид транспорта, распространённый в Бангкоке и других городах и странах Азии). В кадре также заметны родители легенды тенниса – Роберт и Линетт Федереры.

«Форсаж. Версия с тук-туком», — подписал видео Роджер.

42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на турниры «Большого шлема».