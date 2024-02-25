«День сёрфинга». Анастасия Потапова опубликовала фото в купальнике

35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) опубликовала в социальных сетях свежие фото с отдыха. На них она позирует в купальнике и со своим питомцем.

«День сёрфинга», — подписала фото Потапова.

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Напомним, Потапова неровно выступила на последних трёх турнирах: дошла до четвертьфинала в Линце (Австрия), потерпела поражение во втором круге соревнований в Дохе (Катар) и в третьем раунде турнира в Дубае (ОАЭ).

Следующим стартом Потаповой должен стать турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Он пройдёт с 6 по 17 марта.

22-летняя Анастасия Потапова — чемпионка двух турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — третий круг «Ролан Гаррос», Уимблдона и Открытого чемпионата Австралии.