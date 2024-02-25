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Томпсон — о победе в Лос-Кабосе: это лучший момент в моей карьере

Томпсон — о победе в Лос-Кабосе: это лучший момент в моей карьере
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Австралийский теннисист Джордан Томпсон (40-я ракетка мира) прокомментировал свою победу на турнире ATP-250 в Лос-Кабосе.

«Первый титул в ATP-туре для меня очень важен. В детстве я мечтал играть здесь и никогда не думал, что подниму чемпионский трофей. На самом деле, я до сих пор не осознал всё произошедшее. Но могу сказать, что это один из лучших моментов в моей карьере, если не самый лучший», — приводит слова официальный сайт ATP.

Напомним, на пути к финалу Томпсон одержал победы над американцами Эрнесто Эскобедо (494), Эмилио Навой (146) и Алексом Михельсеном (74). Также австралиец сенсационно обыграл немца Александра Зверева (6) в полуфинале турнира. В решающем матче Томпсон одержал победу над норвежцем Каспером Руудом (12-я ракетка) — 6:3, 7:6 (7:4).

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