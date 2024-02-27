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«У него нет выбора». Дядя Надаля — о выступлении Рафаэля на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

«У него нет выбора». Дядя Надаля — о выступлении Рафаэля на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
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Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, высказался об участии племянника на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), а также поделился мнением о возможном продолжении карьеры Надаля в следующем сезоне.

«Дело в том, что Рафаэлю нужно соревноваться. У него нет выбора. Он слишком долго этого не делал. Конечно, если ты не соревнуешься, ты не можешь быть подготовленным. Будет ли Рафа играть в следующем году? Это будет зависеть от того, как пройдёт этот сезон, как он будет себя чувствовать. Мы будем ждать», — приводит слова Тони Надаля AS.

6 марта Надаль вернётся в Индиан-Уэллс, где впервые сыграет в официальном матче впервые после паузы. Напомним, 37-летний Рафаэль в последний раз выходил на корт на январском турнире в Брисбене. После этого он получил повреждение.

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