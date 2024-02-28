Первый сеяный Александр Зверев сенсационно уступил Альтмайеру в первом круге Акапулько

Шестая ракетка мира Александр Зверев из Германии не смог пройти во второй круг турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика), где был посеян под первым номером. В матче первого круга Зверев уступил в трёх сетах соотечественнику Даниэлю Альтмайеру, имеющему 57-й номер в мировой классификации, — 3:6, 6:3, 3:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 26 минут. Зверев восемь раз подал навылет при четырёх двойных ошибках, допустил 15 невынужденных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи. Альтмайер выполнил девять эйсов, допустил две двойные ошибки на подаче при 15 невынужденных и выиграл два брейк-пойнта из трёх заработанных.

Во втором круге Альтмайер сыграет с 53-й ракеткой мира Миомиром Кецмановичем из Сербии.