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Андрей Рублёв вышел в 1/4 финала турнира в Дубае, обыграв Артура Казо

Андрей Рублёв вышел в 1/4 финала турнира в Дубае, обыграв Артура Казо
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Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Франции Артуром Казо (86-й в рейтинге ATP) в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Рублёв в этой встрече семь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Казо 16 эйсов и две двойные ошибки.

Дубай (м). 2-й круг
28 февраля 2024, среда. 13:10 МСК
Артур Казо
86
Франция
Артур Казо
А. Казо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

В четвертьфинале турнира в Дубае Рублёв встретится с победителем противостояния Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Себастьян Корда (США). Соревнования в ОАЭ завершатся 2 марта. Действующим чемпионом турнира в Дубае является российский теннисист Даниил Медведев.

Календарь турнира в Дубае
Турнирная сетка Дубая
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