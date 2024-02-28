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Карен Хачанов потерпел поражение во втором круге турнира в Дубае

Карен Хачанов потерпел поражение во втором круге турнира в Дубае
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

В матче второго круга Хачанов (4) со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 4:6 уступил 36-й ракетке мира представителю Чехии Иржи Легечке. Напряжённая встреча теннисистов продлилась 2 часа 57 минут. Важно отметить, что во втором сете Легечка ушёл с пяти матчболов.

Дубай (м). 2-й круг
28 февраля 2024, среда. 15:20 МСК
Иржи Легечка
36
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		7 7 6
7 8 		6 5 4
         
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

В рамках встречи Хачанов 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Легечки 16 эйсов, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.

В четвертьфинале Дубая Легечка станет соперником 23-й ракетки мира из Казахстана Александра Бублика (7).

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