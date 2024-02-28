Карен Хачанов потерпел поражение во втором круге турнира в Дубае

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
В матче второго круга Хачанов (4) со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 4:6 уступил 36-й ракетке мира представителю Чехии Иржи Легечке. Напряжённая встреча теннисистов продлилась 2 часа 57 минут. Важно отметить, что во втором сете Легечка ушёл с пяти матчболов.
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В рамках встречи Хачанов 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Легечки 16 эйсов, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.
В четвертьфинале Дубая Легечка станет соперником 23-й ракетки мира из Казахстана Александра Бублика (7).
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