22-летний Легечка прервал серию Карена Хачанова из пяти побед в туре

36-я ракетка мира, 22-летний чешский теннисист Иржи Легечка прервал серию из пяти побед серебряного призёра Олимпиады-2020, 15-й ракетки мира россиянина Карена Хачанова.

Это произошло на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче второго круга Хачанов (4) уступил Легечке со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 4:6.

До этого поединка Карен выиграл пять матчей подряд в ATP-туре. Напомним, на прошлой неделе Хачанов стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). В финале соревнований он со счётом 7:6 (14:12), 6:4 обыграл 18-летнего чеха Якуба Меншика. Помимо этого, в активе россиянина победы над венгром Фабианом Марожаном, финном Эмилем Руусувуори и австралийцем Алексеем Попыриным.

Пятую победу подряд Хачанов одержал на старте Дубая над французом Люка Ван Ашем (LL).